Москва, , 12:04 — REGNUM Определения о среднем и высшем образовании разделяют людей на категории, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

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"Слово «среднее» и слово «высшее» категориально разделяет людей. <…> Когда мы обращаемся к специалисту за услугами, нас в первую очередь волнует его компетентность — насколько он хороший специалист. И хороший специалист, особенно с рабочей специальностью, это человек, который сможет что-то починить, сделать. Это гораздо важнее, чем его образование», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о престижности рабочих специальностей.

По его словам, в России активно ведётся перестройка, позволяющая сделать престижным профессиональное образование.