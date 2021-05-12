Москва, , 12:03 — REGNUM На сегодняшний день только четыре компании во всём мире способны создать полный цикл технологий. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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«Технологические прорывы и инновации являются важным фактором развития экономики страны. Лишь четыре компании в мире способны создать полный цикл технологий. Все меры, которые мы заложили, должны нас привести к тому, чтобы увеличить долю потребляемой продукции», — сказал Мишустин.

По его словам, ключевая задача — восстановить компании полного цикла, создать спрос на отечественную продукцию и выйти на рынок: «Мы создали в Минцифры департамент стимулирования спроса — это важный элемент, потому что конкуренция высокая. На сегодня мы сделали линейку того, как мы собираемся стимулировать в том числе и потребление. Это те же датчики для учёта энергопотребления, сим-карты. Всё должно быть сориентировано на производство отечественной продукции».