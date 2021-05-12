Москва, , 11:59 — REGNUM Минфин намерен изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме – все новости»

«Представитель Министерства финансов сообщил о планах Министерства финансов соответственно, смотреть и изменять соответствующие соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарии», — сказал Мишустин.

По его словам, объемы дивидендов за 2019 год, соответственно, дивиденды, проценты и роялти, которые вывели за рубеж российские компании, составили 4,3 трлн рублей в целом, 1,3 трлн приходится на эти четыре юрисдикции (включая Нидерланды).

При этом, по словам премьер-министра, по офшоризации «на первом месте топливно-энергетический комплекс».

«Это примерно 27% из всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте металлургия, на третьем месте банки. Это примерно, если говорить об общем объеме в целом. Потому ритейл, логистика и другие отрасли», — привел данные Мишустин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин потребовал от Мишустина решений по сохранению денег в России