Мишустин назвал жадность причиной роста цен в России
Москва, 12 мая, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В России одной из причин роста цен на социально значимые продукты является жадность, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
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"И здесь важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены: это жадность отдельных производителей и торговых сетей», — сказал глава правительства.
При этом, по словам Мишустина, у правительства имеются инструменты, позволяющие «обуздать аппетиты» бизнесменов, наживающихся на ажиотажном спросе.
Премьер-министр отвечает на вопросы депутатов Госдумы.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ не против участия самозанятых в выборах, однако этот вопрос требует проработки.