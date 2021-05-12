Москва, 12 мая, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В России одной из причин роста цен на социально значимые продукты является жадность, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

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"И здесь важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены: это жадность отдельных производителей и торговых сетей», — сказал глава правительства.

При этом, по словам Мишустина, у правительства имеются инструменты, позволяющие «обуздать аппетиты» бизнесменов, наживающихся на ажиотажном спросе.

Премьер-министр отвечает на вопросы депутатов Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ не против участия самозанятых в выборах, однако этот вопрос требует проработки.