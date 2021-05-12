Москва, , 11:40 — REGNUM Депутатов всех фракций Госдумы беспокоит ответ на вопрос о жадности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета главы правительства РФ в Госдуме.

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«Михаил Владимирович, вы только что об этом сказали: огромные средства заработают в нашей стране, а потом их выводят. Все это негативно влияет. С одной стороны, наносится ущерб экономике. Выводятся средства, которые могли бы дальше расходоваться на развитие предприятий, бизнеса. С другой стороны, те, кто их выводят, подвергают риску эти ресурсы», — отметил Володин.

«Потому что жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят», — сказал он.

При этом Володин уверен в необходимости навести порядок в этой сфере.

«Эти средства, опять-таки хочу сказать об этом, заработаны в нашей стране, и нам важно, чтобы в этом вопросе был наведен порядок», — сказал спикер Госдумы.

Он напомнил, что Михаил Мишустин, вступая в должность главы правительства РФ, заверил, что борьба с офшорами станет для него приоритетом.

Отвечая на вопрос, Мишустин сообщил, что соглашения о двойном налогообложении могут быть пересмотрены в отношении Сингапура, Гонконга и Швейцарии.