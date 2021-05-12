Москва, , 11:38 — REGNUM Правительство РФ не против участия самозанятых в выборах, однако этот вопрос требует проработки, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме — все новости»

«Что такое статус самозанятого? Ведь самозанятые вводились законом об эксперименте на десять лет. Это — не профессия. Это — налоговый режим», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата.

Глава правительства пояснил, что самозанятый, согласно определению, — это человек, который не имеет постоянного работодателя, который производит товары и услуги самостоятельно, не имеет нанятых работников и объём доходов которого ограничен 2,4 млн рублей в год. Он предложил создать рабочую группу и рассмотреть, каким образом в выборном законодательстве обозначать этот статус.

«Мы не против этого, мы просто объяснили, что самозанятые — это льгота по режиму налогообложения, а не профессия», — подчеркнул Мишустин.