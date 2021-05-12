Москва, , 11:28 — REGNUM В 2021 году на развитие сельских территорий направлено 218 млрд рублей с учётом сумм из других бюджетов. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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«Комплекс развития сельских территорий — очень важная программа. В 2020 году на это выделено 108 млрд рублей. Профильное министерство не должно строить дома и здания — поэтому здесь и вливания из других бюджетов. В 2021 году — 218 млрд рублей. В два раза мы увеличили сумму», — сказал Мишустин.

По его словам, к концу 2021 года в России 96% сёл будет обеспечено фельдшерскими акушерскими пунктами, 93% медработников, прибывших на село, получат компенсацию, а также на село будет отправлено пять тысяч карет скорой помощи.