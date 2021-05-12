Москва, 12 мая, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Жителям России хочется жить «в нормальной экологической обстановке», заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

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«Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке. У нас есть для этого все инструменты — для эффективного выполнения этой задачи», — сказал он.

По словам Мишустина, нужно решить «целый ряд застарелых проблем». В их числе он назвал заброшенные опасные объекты, представляющие угрозу для окружающей среды.

«Провести, если хотите, генеральную уборку страны», — заявил глава правительства.