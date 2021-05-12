Санкт-Петербург, 12 мая, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев пройти вакцинацию от коронавируса любой из доступных российских вакцин, которые подтвердили свою эффективность. По его словам, только путём массовой вакцинации можно вернуться к нормальной жизни, несмотря на то, что COVID-19 продолжит циркулировать в популяции.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«О российской вакцине мечтают миллионы людей во всем мире. Я призываю вас, особенно пожилых горожан — воспользуйтесь уникальной возможностью!» — обратился губернатор к жителям города, выступая 12 мая с ежегодным отчетом в Законодательном собрании.

Беглов напомнил, что более 420 тысяч петербуржцев уже переболели COVID-19, более 13 тыс. человек погибли.

«Мы понимаем, что коронавирус становится частью нашей жизни. Так же как грипп, туберкулез и множество других инфекций. Чтобы вернуться к привычному ритму жизни нам нужен коллективный иммунитет. А для этого нужна вакцинация», — подчеркнул градоначальник.

В Петербурге сегодня работают 134 стационарных прививочных пункта, 13 мобильных пунктов в торговых центров и 67 выездных бригад для вакцинации маломобильных петербуржцев и пациентов стационаров и соцучреждений.

По данным на 11 мая, в Петербурге вакцинировано 592 573 человека, из них 481 963 человека полностью завершили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 785 702 комплекта. Запас вакцины в городе составляет 193 129 комплектов.