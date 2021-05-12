Москва, , 11:15 — REGNUM Государство не должно быть обременительным для граждан и бизнеса. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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"Наша цель — государство без бюрократизма, необременительное для граждан и бизнеса. Людям не придётся тратить время на сбор справок и документов. Важно, чтобы взаимодействие было как можно более удобным», — сказал Мишустин.

По его словам, в 2020 году «мы выдержали серьёзное испытание»: «Сейчас мы должны сделать всё, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни».