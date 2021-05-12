Москва, , 11:11 — REGNUM Приоритет в предоставлении инфраструктурных кредитов получат регионы с аккуратной долговой политикой, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

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Среди направлений развития регионов глава правительства назвал снижение долговой нагрузки бюджета, замещение коммерческих займов бюджетными, а также инфраструктурные кредиты, которые будут даны на 15 лет под невысокий процент.

«В первую очередь мы будем давать их тем территориям, которые вели более аккуратную долговую политику», — пояснил он.

Также Мишустин рассказал ещё об одном инструменте поддержки — инфраструктурных облигациях.

«Они позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства в жилищное строительство. Станут источником создания инженерных, транспортных и социальных объектов», — добавил он.