Москва, , 11:10 — REGNUM Многие идеи, высказанные в регионах представителями общественности и бизнеса, становятся основой для решений правительства РФ. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме – все новости»

«Я побывал почти в трети регионов страны. Мы с членами правительства объехали почти все регионы. Мы получили картину в живом диалоге с гражданами и бизнесом. Люди высказывают мнения, выступают с инициативами. Многие идеи становятся основой для наших решений», — сказал Мишустин.

По его словам, это эффективный механизм связи: «Было дано более 300 поручений по итогам этих поездок. Никакие отчёты не заменят личного общения с людьми».