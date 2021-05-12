Москва, , 11:08 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса в России появилась угроза банкротства застройщиков и появления обманутых дольщиков, однако удалось этого избежать. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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«В регионах была угроза появления обанкротившихся застройщиков и обманутых дольщиков, однако в итоге показатель был совместим с 2019 годом. Впервые строительная отрасль пережила ситуацию почти без потерь», — сказал Мишустин.

По его словам, льготной ставкой по ипотеке на 6,1% воспользовались около 470 тысяч человек — «на выгодных условиях»: «В середине года программа завершается, но правительство прорабатывает вопрос о сроках и форматах её продолжения».