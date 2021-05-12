Санкт-Петербург, 12 мая, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Без принятия жёстких мер Петербург еще весной 2020 года мог получить до миллиона зараженных коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 мая заявил в своем отчете перед Заксобранием губернатор Александр Беглов. По его словам, Петербург сумел системно и последовательно отреагировать на вызовы пандемии коронавирусной инфекции и выработать решения, которые были признаны на федеральном уровне.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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«С помощью учёных Политеха мы раньше всех вооружились математической моделью развития эпидемии. Впоследствии она была принята на федеральном уровне», — сказал Александр Беглов.

В Петербурге раньше всех в стране были открыты обсерваторы для тех, кто мог быть заражен коронавирусом, на базе пансионатов «Заря» и «Балтиец». В них прошли карантин 3045 человек. Кроме того, Петербург первым среди регионов РФ установил региональные стимулирующие выплаты и компенсации заболевшим медработникам и семьям умерших медиков.

По словам Беглова, 30 марта 2020 года, в день введения обязательной самоизоляции для пожилых и хронически больных горожан, коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге равнялся 7. «Без жёстких ограничений при такой динамике город мог уже весной получить до миллиона инфицированных», — заявил губернатор.

Принятые в Петербурге меры в период локдауна 2020 года помогли сократить ежедневные контакты горожан на три четверти, выиграть время на перепрофилирование стационаров, подбор методик лечения, подготовку кадров, обеспечение СИЗ.

В начале марта 2020 года в Петербурге было всего 940 инфекционных мест в стационарах. К 15 июня была развернута 11 601 койка. В декабре, на втором пике пандемии, уже 12 328 коек.