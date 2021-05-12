Москва, , 10:49 — REGNUM Механизм социальных контрактов в России будет развиваться, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

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«Для малообеспеченных семей мы продолжим развивать систему государственных контрактов. Они помогают преодолеть непростую жизненную ситуацию и получить помощь государства можно не только с поиском работы и получения квалификации, но также и с открытием бизнеса, а также ведением личного подсобного хозяйства», — сказал он.

По словам Мишустина, в 2020 году заключено свыше 100 тысяч таких контрактов.