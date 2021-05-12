Санкт-Петербург, 12 мая, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Негативное влияние коронавирусной эпидемии на Петербург оказалось наиболее масштабным кризисом за последние несколько десятилетий. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ежегодном отчете перед Заксобранием, передает 12 мая корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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«Фактически весь год мы работали в условиях чрезвычайной ситуации. Нам приходилось принимать сложные решения и реагировать на жесткие вызовы. Но даже в этих условиях правительство города поставило перед собой твердую цель — как бы ни было трудно, мы не должны отклоняться от стратегического вектора развития», — сказал Беглов.

По его словам, Петербургу по итогам 2020 года удалось сохранить баланс между безопасностью и необходимостью обеспечить нормальную жизнь города, справиться с вызовами пандемии, следуя линии развития.

«В настоящий момент мы переходим от чрезвычайных мер к нормальной жизни, к новой нормальности, в рамках которой нам предстоит жить. Сегодня городу важен поступательный рост, чтобы обеспечить петербуржцам предсказуемую, безопасную и комфортную жизнь, несмотря на COVID-19», — отметил Александр Беглов.