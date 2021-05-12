Москва, 12 мая 2021, 10:42 — REGNUM В России программа туристического кешбэка пользуется популярностью, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
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«Такой возможностью уже воспользовались почти миллион человек. Людям возвращено около 4 млрд рублей. Благодаря этому регионы получили дополнительные финансовые средства», — сказал он.
Мишустин напомнил, что правительство продлило программу до конца года.
Глава правительства рассказал, что встречался с представителями туристического бизнеса, которые рассказали о популярности механизма.