Москва, 12 мая, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В России необходимо восстановить рынок труда, применяя современные подходы к управлению трудовыми ресурсами, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

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По словам Мишустина, сейчас важно восстановить рынок труда и уже сейчас в 17 регионах страны показатели занятости вернулись к допандемийным значениям.

«Необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами», — сказал премьер-министр.

Он напомнил о новых возможностях трудиться вне офиса, установленном порядке временного перевода сотрудников на удалёнку.

По словам Мишустина, планируется использование дистанционных возможностей поиска работы, в том числе проактивное оказание услуг.