Москва, , 10:32 — REGNUM В целях обновления приборной базы правительство направило на данные цели более 13 млрд рублей. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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«Для сильной высшей школы нужна научная база и комфортная среда проживания. В 2020 году на обновление приборной базы мы направили более 13 млрд рублей, эту сумму получили 200 вузов», — сказал Мишустин.

По его словам, также начался капитальный ремонт общежитий: «Направили на это более 18 млрд рублей — такую поддержку получили 400 вузов в 82 регионах страны».