Москва, , 10:31 — REGNUM Рубль 11 мая показывал достаточно большую волатильность, торгуясь в диапазоне 73,80−75,20 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Хуже всего российская валюта чувствовала себя после старта торгов в США, которые спровоцировали распродажу акций и снижений индекса S&P500 почти на 2% в моменте.

Инвесторы массово опасаются инфляции и выходят из рисковых активов, к которым относится рубль, в защитные — иену, швейцарский франк, золото.

Распродажи могут продолжиться после объявления уровня инфляции 12 мая в 15:30 по мск. Более того, даже заверения ФРС США о том, что ужесточения кредитной политики не будет и рост ставок в ближайшем будущем не планируется, не останавливают инвесторов от распродаж активов.

На стороне рубля играет дорогая нефть, ежемесячный налоговый период, а также дивидендный сезон. Повышение ставки до 5% в конце апреля также позитивно для стоимости рубля в данный момент.

Но геополитические риски вкупе с опасениями об инфляции в США могут легко отбросить рубль до 75 рублей за доллар и 91 — за евро уже сегодня.

Предполагаемый диапазон на сегодня — 73,90−75,40 рубля за доллар и 89,5−91 рубля за евро», — считает эксперт.

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