Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 11 мая укрепился к иностранным валютам в начале дневной сессии и потом торговался в плюсе до закрытия вечерней сессии в боковом тренде, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Он отыграл часть потерь благодаря надеждам на смягчение российско-американских взаимоотношений на время подготовки встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 74,11 руб., евро/рубль — на 0,18%, до 90,04 руб., фунт/рубль — на 0,28%, до 104,28 руб.

Котировки нефти немного выросли 11 мая, поэтому не создавали проблем рублю.

Сегодня, 12 мая, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $68,33 (-0,47%). В центре внимания находятся данные по инфляции в США в апреле.

Повышение инфляции выше ожиданий может заставить американского регулятора пересмотреть сроки сворачивания программы покупки облигаций, что потенциально может негативно сказаться на валютах развивающихся стран.

У рубля есть факторы как для укрепления, так и для ослабления. Учитывая, что на торгах в Азии нефть торгуется в минусе, а доллар дорожает к основным валютам, у рубля не будет шансов на укрепление до американской сессии пока не выйдет отчёт по потребительским ценам в США.

С открытия утренней сессии 12 мая курс доллара повысился до 74,20 руб. (+0,12%). Если он переживет сегодняшний день, то можно опять рассматривать укрепление нацвалюты до 72,65 руб.

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