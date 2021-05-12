Москва, , 10:30 — REGNUM В России созданы беспрецедентные условия для разработки радиоэлектронного оборудования. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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"Несмотря на сложности, Россия сохранила позиции на внешних рынках. Увеличился экспорт услуг.<…> В стране созданы беспрецедентные условия для разработки и управления радиоэлектронным оборудованием. Более 2,5 тысячи компаний начали пользоваться льготами», — сказал Мишустин.

По его словам, грамотные кадры в этой сфере «особенно востребованы»: «Для этого в вузах дополнительно открыли более 12 тысяч бюджетных мест в вузах».