Москва, , 10:27 — REGNUM В России на дополнительную поддержку граждан во время пандемии направили 2,5 трлн рублей, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

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«На дополнительную поддержку граждан было направлено 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения — это выше 10% всего федерального бюджета страны», — сказал Мишустин.

По его словам, каждая вторая семья в стране получила поддержку.

Глава правительства также рассказал о поддержке бизнеса, в том числе о масштабной программе ФОТ 2.0.