Мишустин: 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19
Москва, 12 мая, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В России улучшается эпидемиологическая обстановка, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Александр Куликов ИА REGNUM
Палата для больных COVID-19
Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме — все новости»
"Сейчас обстановка постепенно улучшается. <…> Именно этот год должен стать переломным», — сказал он.
По словам Мишустина, работа правительства в 2020 году изменилась из-за вспышки новой инфекции.