Москва, 12 мая, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В России улучшается эпидемиологическая обстановка, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме — все новости»

"Сейчас обстановка постепенно улучшается. <…> Именно этот год должен стать переломным», — сказал он.

По словам Мишустина, работа правительства в 2020 году изменилась из-за вспышки новой инфекции.