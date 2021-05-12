Москва, 12 мая 2021, 10:09 — REGNUM В 2020 году правительство РФ оказалось в непростых условиях, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Откровенно о главном: Мишустин отчитывается в Госдуме – все новости»
«Нам пришлось реализовывать поставленные президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьёзную опасность для всего мира несёт вспышка новой инфекции», — заявил он.