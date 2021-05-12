Лондон, , 09:45 — REGNUM Россия занимает второе место после Соединенных Штатов в общемировом списке производителей боевых вертолётов, говорится в выпущенном британской издательской группой Shephard Media справочнике Military Helicopters («Военные вертолёты»).

Отмечается, что доля США на данном рынке составляет 62%, доля России — 29%. Она была достигнута благодаря трем успешным производственным линейкам, в частности, Ми-24/35, Ка-52 и Ми-28.

По данным исследователей, Ми-24/35 являются вторыми по популярности боевыми вертолетами в мире, в вооружённых силах различных стран мира находится 521 винтокрылая машина этого семейства, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России утвердило новый график поставок ударных вертолётов Ми-28НМ. Всего заказано 98 «Суперохотников» Ми-28НМ. С 2022 года темпы производства вертолетов Ми-28НМ планируется резко нарастить.

Ударные вертолеты Ми-28НМ должны заменить в войсках вертолеты Ми-24. По оценкам специалистов, пара Ми-28НМ сможет решать те же боевые задачи, что и целое звено Ми-24.

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