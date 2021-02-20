Москва, , 13:12 — REGNUM Российские вертолёты доказали свою эффективность в боевых действиях, Афганистан приветствовал бы подвижки на переговорах с Россией по поставкам вооружений. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.

«У нас обновленные, достаточно молодые военно-воздушные силы, так что мы будем приветствовать, если сможем развить наше сотрудничество с Россией в этой сфере», — сказал он.

Он напомнил, что в предыдущие годы в Афганистан поставлялись, напрямую и через партнеров, например, Индию, российские вертолеты Ми-35, они доказали свою эффективность в боевых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Москве состоится встреча российского и афганского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мохаммада Ханифа Атмара.

Москва «уделяет особое внимание продвижению процесса национального примирения в Афганистане», стремясь к тому, чтобы многолетнему вооружённому конфликту в республике был положен конец.