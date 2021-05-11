Москва, , 15:51 — REGNUM Российский рубль продолжает укрепляться на Московской бирже 11 мая. Доллар США стоит 73,90 руб. и падает на 0,6%, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Это выглядит слишком агрессивно, даже если «притянуть» за уши весь внешний фон. Евро торгуется по 89,93 руб. и может двигаться в пределах 89,80−92,00.

Единственным веским поводом для укрепления рубля сейчас можно назвать слабость американской валюты.

Глобальные инвесторы играют против гринбека, потому что все больше склоняются к мысли о продолжении стимулирования в США долгое время и росте инфляции одновременно.

Однако вероятнее, что в рублевых парах продолжают разыгрываться внутренние интересы крупных игроков.

И как только те, кто нужно, закупят доллар как можно дешевле, рынок стабилизируется, а доллар вернется в свой нормальный и адекватный происходящему диапазон 75−77 руб.

Вероятный диапазон колебаний для «американца» на ближайшее время составляет 73,70−75,00 руб. Рубль переоценен», — считает эксперт.

Читайте также: Курс рубля держится стабильно