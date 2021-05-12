Бразилиа, 12 мая, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Контракт о закупке дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции подписало c фармкомпанией Pfizer правительство Бразилии, заявил бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрога 11 мая в ходе выступления в парламенте страны.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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По его словам, после поставки этой партии Бразилия сможет привить от COVID-19 все свое население. Согласно контракту, 30 млн доз препарата прибудут в страну в сентябре, а оставшиеся 70 млн — до декабря 2021 года.

Предыдущее соглашения с Pfizer о поставке 100 млн доз должно быть полностью выполнено до конца третьего квартала.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая правительство Бразилии выделило кредит на сумму 5,5 млрд реалов ($1 млрд) на приобретение вакцин от коронавирусной инфекции, а также на производство таких препаратов внутри страны.