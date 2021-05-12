Хартум, , 03:12 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли и еще десять пострадали в суданской столице Хартуме в результате столкновений протестующих с полицией, 12 мая сообщило информационное агентство SUNA.

Отмечается, что пострадавшие получили огнестрельные ранения. Акция протеста проходила рядом со штаб-квартирой штаба армии Судана и была посвящена приближающейся годовщине разгона палаточного лагеря в июне 2019 года. По разным оценкам, демонстрация собрала от нескольких сотен до тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в суданских городах Порт-Судан и Суакин был введен комендантский час из-за акций протеста против отставки губернатора штата Кассала Салеха Аммара.

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