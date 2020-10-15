Порт-Судан, Судан, , 10:48 — REGNUM В городах Порт-Судан и Суакин после демонстраций против отставки губернатора штата Кассала был введен комендантский час. Об этом сообщает ВВС Africa.

Комендантский час с 12:00 до 04:00 по местному времени ввели после того, как протестующие сторонники экс-губернатора перекрыли дороги между Порт-Суданом и столицей страны, Хартумом.

Напомним, что во вторник, 13 октября, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал губернатора Кассалы Салеха Аммара уйти в отставку.

Как отмечают репортеры, назначение Аммара на губернаторский пост несколькими месяцами ранее вызвало недовольство конкурирующей этнической группы, из-за чего он не мог приступить к работе и был вынужден оставаться в Хартуме. В ходе протестов против назначения Аммара на пост губернатора погибли несколько человек. Однако после отставки Аммара акции протеста начали представители других этнических групп, изначально поддерживавших его назначение.

Как отмечают репортеры, назначение премьер-министром гражданских губернаторов во всех 18 штатах вызвало протесты на этнической почве в некоторых частях Судана.

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