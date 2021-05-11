Бразилиа, 12 мая, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для прививок среди беременных прекращено в Бразилии, 11 мая сообщило на своем сайте Национальное агентство по санитарному надзору в стране (Anvisa).

Tatiana Vdb

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Такое решение было принято после смерти 35-летней женщины, прошедшей вакцинацию препаратом AstraZeneca. Пациентка была на 23 неделе беременности. У нее произошел инсульт головного мозга, который привел к гибели матери и плода.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая власти канадской провинции Альберта решили остановить применение вакцины AstraZeneca. Это объясняется тем, что на складах в регионе находится достаточное количество мРНК-вакцин от COVID-19 американских фармкомпаний Pfizer и Moderna. Кроме того, в минздраве Альберты напомнили о побочных случаях от препарата AstraZeneca.