Тегеран, 12 мая, 2021, 00:38 — ИА Регнум. В Иране за прошедшие сутки выявили 18 133 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иранского минздрава.

(сс) Hamid Tavakoli. Fars News Agency Лаборатория в Иране

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Исламской Республике достигло 2 691 352. Также за минувшие сутки на территории страны скончались еще 307 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Иране от осложнений COVID-19 умерли 75 568 человек.

Ранее власти Ирана объявили о начале массового производства собственной вакцины против коронавирусной инфекции. При этом к настоящему времени на иранской территории уже привили более 312 тыс. жителей. Тем не менее в Исламской Республике продолжают действовать карантинные ограничения, введенные для предотвращения новой волны распространения COVID-19.