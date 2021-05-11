Ростов-на-Дону, 12 мая, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Насколько жители Ростовской области пренебрегли санитарными требованиями в период майских праздников, станет известно в течение двух недель. Однако в настоящее время перспектив отмены масочного режима на Дону нет, сообщил в эфире телеканала «Дон 24» донской губернатор Василий Голубев.

Sev.gov.ru Масочный режим

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"Конечно, в период майских праздников немало людей собирались вместе: кто-то был на улице, кто-то был в ресторанах, кафе, загородных учреждениях. В течение двух недель мы внимательнее смотрим за тем, как развивается эпидемиологическая обстановка. Именно этот период времени показывает пробелы, просчёты. Хотя большинство больших мероприятий проходили с соблюдением санитарной дисциплины, но, тем не менее, мы ведь люди, иногда прощаем ситуацию», — отметил Голубев.

Глава региона напомнил, что масочный режим и социальную дистанцию необходимо соблюдать в общественных местах.

«И сейчас я даже перспективы не вижу, когда мы скажем, что маски можно не носить в магазинах, других общественных местах. Это то, что является пока обязательным атрибутом, то, что сохраняет наше здоровье», — пояснил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что обязательный масочный режим в Ростовской области был введён 1 мая 2020 года.