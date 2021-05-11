Ростов-на-Дону, 12 мая, 2021, 00:09 — ИА Регнум. Ростовская область располагает достаточным объёмом доз антиковидной вакцины для продолжения прививочной кампании. Об этом в эфире телеканала «Дон 24» сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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"В настоящее время вакцинировались более 16% взрослого населения Ростовской области. Самой вакцины, их несколько, мы сегодня имеем запас. В работе находится ещё 120 тысяч доз вакцины. В период майских праздников порядка 90 тысяч доз поступило. Мы имеем два вида вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», они есть в наличии. По желанию добровольца используется. Сейчас процесс динамично проходит», — отметил глава региона.

По словам Голубева, главной задачей сегодня является организация самого процесса вакцинации. Каждому участнику прививочной кампании необходимо обеспечить комфортные условия для получения вакцины. В случае необходимости на Дону откроют дополнительные пункты вакцинации.