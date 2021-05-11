Ростов-на-Дону, 12 мая, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону десятки горожан пришли к стихийному мемориалу у парка имени Горького, чтобы почтить память погибших в результате атаки на гимназию в Казани. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru Панихида по погибшим в Казани в Ростове-на-Дону

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"Глава администрации города Алексей Логвиненко выражает соболезнования родным и близким погибших. По его поручению была организована панихида по погибшим», — уточнили в мэрии.

Ростовчане зажгли свечи и возложили цветы у центрального входа в парк имени Горького.