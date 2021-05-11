Израильские военные атаковали оружейные склады в Газе
Иерусалим, 11 мая, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Оружейные склады, расположенные среди гражданских объектов сектора Газа (Палестина), обстреливают израильские военные, сообщили 11 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Бейт-Ханун, Сектор Газа
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Отмечается, что израильские военные предупредили жителей Газы об опасности ракетных ударов, призвав их не приближаться к объектам ХАМАС, обстреливаемым армией Израиля.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Тель-Авива прекратил работу из-за ракетных обстрелов из Газы. Из воздушной гавани эвакуируют посетителей и персонал.