Иерусалим, 11 мая, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Оружейные склады, расположенные среди гражданских объектов сектора Газа (Палестина), обстреливают израильские военные, сообщили 11 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

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Отмечается, что израильские военные предупредили жителей Газы об опасности ракетных ударов, призвав их не приближаться к объектам ХАМАС, обстреливаемым армией Израиля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Тель-Авива прекратил работу из-за ракетных обстрелов из Газы. Из воздушной гавани эвакуируют посетителей и персонал.