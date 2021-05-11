Манама, 11 мая, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передаёт 11 мая Бахрейнское информационное агентство.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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Вакцина «Спутник Лайт», являющаяся однокомпонентной версией вакцины «Спутник V», была зарегистрирован в России 6 мая. Эффективность препарата оценивается в 79,4% по прошествии четырёх недель со дня прививки.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на днях сообщал, что к новой российской вакцине уже проявляют интерес другие страны