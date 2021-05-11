Рим, 11 мая, 2021, 20:20 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 11 мая, в Италии умерли 123 282человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на251 (днем ранее — на 198), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии.

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Число подтвержденных носителей выросло на6946(днем ранее — на5080).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 123 230 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 363 859человек — на9811 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 7 631 025 человек, что составляет 12,67% населения Италии.