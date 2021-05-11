Санкт-Петербург, 11 мая, 2021, 18:33 — ИА Регнум. За вторник, 11 мая, регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Петербурга увеличилась на 17,7% по сравнению с прошлым вторником, 4 мая. Суточная госпитализация взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него возросла на 16,43%.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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По информации Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции, общее число активно больных COVID-19 за прошедшие семь дней увеличилось на 0,22%.

Для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в Петербурге развернуты 5248 коек, из них свободны 888 коек, что составляет 16,9%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%, на ИВЛ находятся 185 пациентов.

Напомним, 10 мая в Петербурге зафиксировано 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 35 человек.