Москва, 11 мая, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Генпрокуратуре России взято на особый контроль проведение прокуратурой Татарии проверки по факту нападения на школу в Казани. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

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В рамках прокурорской проверки, которую проводит республиканское надзорное ведомство, будут оценены меры по обеспечению безопасности и учеников, и персонала образовательных организаций города, в том числе организация охраны и соблюдение пропускного режима.

Планируется дать оценку действиям администрации школы в условиях чрезвычайной ситуации, а также законности выдачи лицензии на оружие 19-летнему нападавшему.

Ход и результаты не только проверки, но и расследования возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на казанскую гимназию №175 погибли семеро учащихся школы и двое педагогов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.