Ростов-на-Дону, 11 мая, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону почтят память жертв атаки на школу №175 в Казани, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM В память о погибших

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"По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко организована панихида по погибшим. Все желающие смогут зажечь свечи и возложить цветы в 17:00 мск перед входом в парк имени Горького», — сказано в сообщении мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарии Рустаму Минниханову. В донских образовательных учреждениях будут усилены меры безопасности.