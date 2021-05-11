Ясиноватая, ДНР, 11 мая, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Ракетному и миномётному обстрелу подвергся район посёлка Красный Партизан возле Ясиноватой (ДНР), сообщает 11 мая Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Vitaly V. Kuzmin Противотанковый ракетный комплекс

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В направлении Красного Партизана украинские боевики выпустили десять мин и одну противотанковую управляемую ракету. Обстрел начался в 13:05 мск — сначала была выпущена ракета, а через 20 минут — мины калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 мая ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР.