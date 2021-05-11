Москва, 11 мая, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном никак не скажется на отношениях России с этими странами. «Такие столкновения, к сожалению, происходят с завидной регулярностью и на внешнюю политику Москвы не влияют», — профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев прокомментировал ИА REGNUM участие президента Таджикистана Эмомали Рахмона в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

med.kg Пострадавший в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе

Рустам Бурнашев отметил, что «визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы был запланирован заранее. В связи с пандемией коронавируса российская сторона предъявляет достаточно жесткие требования к организации встреч на высшем уровне. Поэтому все встречи необходимо согласовывать как минимум за две недели, выдерживая карантинный период».

По мнению Бурнашева, в ходе визита президента Таджикистана обсуждались события на границе с Киргизией, но эта ситуация «не была причиной визита Эмомали Рахмона в Москву».

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Бурнашев назвал версию о том, что «Москва поддерживает одну из сторон прошедшего конфликта, конспирологической».

"На отношениях России и Киргизии прошедший конфликт на границе никак не скажется. Точно так же, как не изменится отношение России к Таджикистану. Столкновения на границе, к сожалению, происходят с завидной регулярностью и на внешнюю политику Москвы не влияют», — уверен эксперт.

Бурнашев отметил, что в теории и перспективе повторение подобных столкновений может сказаться на военно-техническом сотрудничестве России со странами ОДКБ. Объединения, куда входят Киргизия и Таджикистан.

«Обе страны получают вооружение и военную технику из России. И, если эти поставки регламентируются какими-то внутренними договоренностями по возможностям ее использования, то, возможно, при усугублении конфликтов эти договоренности могут быть пересмотрены. Россия не заинтересована, чтобы союзники по ОДКБ использовали российское оружие против друг друга».

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