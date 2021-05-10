Москва, , 18:56 — REGNUM Россия будет придерживаться нейтральной позиции в конфликте Киргизии и Таджикистана, — профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей Казанцев прокомментировал ИА REGNUM динамику отношений России с Киргизией и Таджикистаном на фоне недавнего пограничного конфликта между двумя странами.

ИА REGNUM: Президент Таджикистана Эмомали Рахмон единственный, кто побывал в Москве во время парада Победы. Значит ли это, что Россия поддерживает Душанбе в недавнем конфликте на границе с Киргизией?

На переговорах между руководством Таджикистана и руководством России тема конфликта на границе с Киргизией затрагивалась, но она не была основной. Более важными вопросами во время переговоров были ситуация в Афганистане, экономическое сотрудничество, вступление Таджикистана в ЕАЭС и так далее.

Есть большой блок проблем, которые требуют внимания помимо апрельского конфликта на киргизско-таджикской границе. Это во-первых.

Во-вторых, официальная позиция России заключается в равноудаленности от всех сторон конфликта. Таджикистан и Киргизия входят в ОДКБ и, по идее, Россия гарантирует безопасность своих партнеров. Если теоретически предположить, что в апрельском конфликте Москва поддержит одну из сторон — это значит, что вторая сторона может обратиться за помощью к третьим лицам — КНР или Западу. Москва на это не пойдет.

В-третьих, некоторым киргизским политикам свойственно преувеличивать свою значимость в системе международных отношений. Иногда — это хорошо потому, что помогает привлекать внимание внешних спонсоров. А иногда — это плохо потому, что вызывает необоснованные страхи.

Сейчас мы видим как раз последний вариант — преувеличенный страх того, что Россия выступит на стороне Таджикистана в приграничном конфликте.

И потом, как Россия может выступить на стороне Таджикистана? Сказать, что водозабор, из-за которого начался конфликт, переросший в столкновения, принадлежит Таджикистану? Это смешно.

В целом, Россия будет придерживаться нейтральной позиции в конфликте Киргизии и Таджикистана, но при этом отправит гуманитарную помощь, чтобы помочь восстановить разрушенное.ИА REGNUM: Как приграничный конфликт может сказаться на двусторонних отношениях России и Таджикистана, России и Киргизии?

Прошедший конфликт на границе больше скажется на оценке рисков на юге постсоветского пространства. В этом случае существует вероятность того, что кризисы в Центральной Азии могут соединиться с тем, что происходит в Афганистане.

Что касается отношения России к Таджикистану и Киргизии — я не вижу перспектив больших перемен в политике Москвы. У России не было однозначного фаворита в паре Таджикистан-Киргизия и вряд ли он появится. Приоритетными партнерами России в Центральной Азии остаются Казахстан и Узбекистан.