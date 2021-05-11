Москва, , 13:01 — REGNUM В условиях повсеместного бегства от рисков, которое наблюдается на торгах11 мая, рубль пока держится стабильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«С начала утренней сессии пара доллар/рубль курсирует в районе отметки 74 руб. после вчерашнего укрепления на 0,7%. Евро/рубль тоже умерила пыл, расположившись под уровнем 90 руб.

Сформировавшийся с сессии 10 мая на Уолл-стрит медвежий тон инвесторов не располагает к укреплению рубля как рискового актива несмотря на ограниченный спрос на защитный доллар.

Негатива добавляет и дешевеющая нефть, которая не смогла получить внятную поддержку после новостей о кибератаке на американский трубопровод Colonial Pipeline.

Более того, в начале недели этот фактор оказал давление на нашу валюту, поскольку западные СМИ начали пестрить заголовками о причастности России к этой атаке.

Сейчас, когда рост инфляционных ожиданий повлек продажи высокодоходных активов на глобальных площадках, у рубля мало шансов на рост.

Причем давление может усилиться, если завтрашняя статистика по американской инфляции превысит прогнозы и тем самым усилит страхи инвесторов по поводу преждевременного ужесточения монетарной политики.

При таком сценарии в ближайшие дни доллар может с легкостью вернуться за пределы промежуточного сопротивления 74,50 руб. и снова нацелиться на 75 руб., а евро/рубль превратит уровень 90 руб. в поддержку.

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