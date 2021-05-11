Ереван, , 15:48 — REGNUM Избирательная кампания перед внеочередными выборами в парламент Армении пройдёт с 7 по 18 июня. Такое решение принято ЦИК Армении.

«Партии и блоки начнут предвыборную кампанию 7 июня и завершат ее 18 июня», — сообщил председатель Центризбиркома Тигран Мукучян.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы пройдут на фоне политического кризиса в Армении. Днём ранее президент Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных выборов на 20 июня. Члены правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном до выборов продолжат исполнять свои обязанности.

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