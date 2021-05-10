Ереван, 10 мая 2021, 20:53 — REGNUM Депутаты Армении во второй раз не избрали на пост премьер-министра страны единственного кандидата Никола Пашиняна, сообщает 11 мая портал Aysor.
Отмечается, что за Пашиняна проголосовал один депутат, против — один депутат, воздержались — 76.
Согласно конституции страны, в случае если парламент два раза подряд не избирает премьер-министра, то парламент должен быть распущен.
Напомним, первое голосование было проведено 3 мая. На нем депутаты также не избрали Пашиняна премьер-министром.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста председателя правительства Армении. На такой шаг он пошёл ради проведения в стране досрочных парламентских выборов. До выборов Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра, на выборах он намерен представлять партию «Гражданский договор».