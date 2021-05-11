Минск, 11 мая, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе, а также всем жителям Республики Татария, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова 11 мая приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», — говорится в сообщении белорусского лидера.

Кроме того, указывается, что Лукашенко направил самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Татарии, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в данной трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в школе города Казани, а самого нападавшего назвал террористом и сравнил его с больным животным.