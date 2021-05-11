Москва, , 15:20 — REGNUM Диалог между Россией и Соединёнными Штатами по вопросам стратегической стабильности необходим, особенно в условиях, когда Вашингтон «последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями». Об этом 11 мая по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что российские предложения были передали ещё в последний год администрации Дональда Трампа, а когда в Белом доме «сменился хозяин» их подтвердили.

«Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссий по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщал ИА REGNUM, в апреле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация предложила США запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования. Ранее

Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва и Вашингтон, как две ведущие ядерные державы, должны отыскать совместное решение по обеспечению стратегической стабильности в мире.

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